Россия заблокировала продление расследования химатак в Сирии

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Среда, 25 октября 2017, 03:15

Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии.

Об этом сообщает ВВС.

По информации ВВС, РФ также отклонила отчет следственной группы ООН по правам человека, содержащий критику сирийского правительства.

Как известно, Россия уже в девятый раз не позволяет Совбезу принять меры в отношении Сирии. Правозащитная организация Amnesty International назвала эту ситуацию "зеленым светом для военных преступлений".

Представитель США в ООН Никки Хейли также жестко высказалась о действиях РФ, обвинив Москву в союзничестве с "диктаторами и террористами".

В то же время постпред Кремля при ООН Василий Небензя обвинил США и другие страны в попытках поставить Россию в неловкое положение.

Темы: Росcия Сирия ООН
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