Россия заблокировала продление расследования химатак в Сирии

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии.

Об этом сообщает ВВС.

По информации ВВС, РФ также отклонила отчет следственной группы ООН по правам человека, содержащий критику сирийского правительства.

Как известно, Россия уже в девятый раз не позволяет Совбезу принять меры в отношении Сирии. Правозащитная организация Amnesty International назвала эту ситуацию "зеленым светом для военных преступлений".

Представитель США в ООН Никки Хейли также жестко высказалась о действиях РФ, обвинив Москву в союзничестве с "диктаторами и террористами".

В то же время постпред Кремля при ООН Василий Небензя обвинил США и другие страны в попытках поставить Россию в неловкое положение.