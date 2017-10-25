Саудовская Аравия построит инновационное город за $ 500 миллиардов

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Среда, 25 октября 2017, 03:54

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд объявил о планах построить новый инновационный город на побережье Красного моря стоимостью 500 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации Bloomberg, проект называется NEOM. Он будет функционировать независимо от существующей государственной структуры.

Под строительство города выделено около 25 900 кв. км территории, которая простирается в Иорданию и Египет.

Проект будут финансировать правительство Саудовской Аравии, инвестфонд королевства Public Investment Fund и местные и международные частные инвесторы.

Амбициозный план включает также мост, который должен соединить берега Красного моря, объединить будущий город с Египтом и остальными Африки.
Управлять строительством будет бывший глава Siemens и Alcoa Клаус Кляйнфельд.

NEOM может стать первой в мире независимой специальной зоной.

Темы: Саудовская Аравия технологии
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