Угроза КНДР: Украина и США обсудили ядерную стратегию

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Среда, 25 октября 2017, 05:15

Встреча украинского-американской правительственной рабочей группы по вопросам нераспространения ядерного оружия, которая состоялась во вторник в Киеве, уделила особое внимание выполнению стратегических механизмов контроля за торговлей и резолюции ООН.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Правительство США отмечает, что эксперты от обеих стран обсудили вопросы нераспространения ядерного оружия, противодействия распространению ядерных технологий и вызовы в вопросах стратегического контроля за торговлей на фоне ракетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.



Это уже не первая встреча украинской и американской рабочих групп  уточнили в Госдепе. Такие переговоры проходят на ежегодной основе "с целью усиления двустороннего сотрудничества для преодоления угрозы, вызванной распространением оружия массового уничтожения и средств его доставки".

Темы: Украина США
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