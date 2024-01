Угроза КНДР: Украина и США обсудили ядерную стратегию

Встреча украинского-американской правительственной рабочей группы по вопросам нераспространения ядерного оружия, которая состоялась во вторник в Киеве, уделила особое внимание выполнению стратегических механизмов контроля за торговлей и резолюции ООН.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Правительство США отмечает, что эксперты от обеих стран обсудили вопросы нераспространения ядерного оружия, противодействия распространению ядерных технологий и вызовы в вопросах стратегического контроля за торговлей на фоне ракетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

