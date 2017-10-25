Си Цзиньпина избрали генсеком Компартии Китая еще на 5 лет

Центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал лидера Китая Си Цзиньпина генеральным секретарем партии еще на 5 лет.



Такое решение было принято на пленуме 25 октября, передает DW со ссылкой на агентство dpa.



Новый состав ЦК был избран на 19-м съезде КПК, который завершился накануне.



После пленума ЦК Си Цзиньпин представил пять новых членов политбюро партии.



Все они – в возрасте 60 лет, а это слишком много, чтобы в 2022 году перенять руководство у действующего лидера Китая на срок в 10 лет, отмечает агентство.



Аналитики не исключают, что Си Цзиньпин будет выдвигаться на пост в третий раз в 2022 году, нарушив сложившуюся партийную традицию: его предшественники ограничивались двумя сроками.



Как известно, накануне на партийном форуме правящей партии Китая делегаты единогласно одобрили изменения в устав партии и увековечили в нем имя Си Цзиньпина. В партийный документ включили "Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в ​​новую эпоху", поставив действующего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном.