Си Цзиньпина избрали генсеком Компартии Китая еще на 5 лет

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Среда, 25 октября 2017, 09:57

Центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал лидера Китая Си Цзиньпина генеральным секретарем партии еще на 5 лет.

Такое решение было принято на пленуме 25 октября, передает DW со ссылкой на агентство dpa.

Новый состав ЦК был избран на 19-м съезде КПК, который завершился накануне.

После пленума ЦК Си Цзиньпин представил пять новых членов политбюро партии.

Все они – в возрасте 60 лет, а это слишком много, чтобы в 2022 году перенять руководство у действующего лидера Китая на срок в 10 лет, отмечает агентство.

Аналитики не исключают, что Си Цзиньпин будет выдвигаться на пост в третий раз в 2022 году, нарушив сложившуюся партийную традицию: его предшественники ограничивались двумя сроками.

Как известно, накануне на партийном форуме правящей партии Китая делегаты единогласно одобрили изменения в устав партии и увековечили в нем имя Си Цзиньпина. В партийный документ включили "Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в ​​новую эпоху", поставив действующего лидера Китая в один ряд с Мао Цзэдуном.

Темы: Китай
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