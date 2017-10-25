У Путина отреагировали на слова Собчак о Крыме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание телеведущей Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на общение Пескова с журналистами.

"С точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем", — заявил он.

При этом пресс-секретарь не стал озвучивать позицию президента относительно того, стоит ли за такие слова привлечь Собчак к уголовной ответственности или не зарегистрировать кандидатом в президенты.

Как известно, 24 октября претендующая на пост президента России Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым – украинский, а Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум аннексией полуострова.