Собчак: С точки зрения права, Крым – украинский

Телеведущая Ксения Собчак, претендующая на пост президента России, признает, что Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум аннексией Крыма.

На пресс-конференции она ответила, что Крым с точки зрения международного права – украинская территория, но варианта возвращения его Украине не предложила.

"Украина – это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения – это, наверное, самая главная задача, которая сегодня стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", – заявила Собчак.

Она посетовала, что есть вопросы, которые "напоминает детские игры: а вот чем докажешь, что ты нашенский", – и ответила:

"С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка. Дальше – давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму? Потому что это важно: как вот эти люди завтра вернутся в Украину".

"Там действительно огромное количество русских людей, которые это ("присоединение" Крыма к РФ – ред.) действительно поддерживают", – отметила Собчак.

"Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали – и мы это обещание не выполнили. Точка. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", – добавила она.

По мнению Собчак, нужно организовывать встречи с журналистами, экспертами на эту тему.

"Не как политик, а как просто женщина Ксения Собчак, я могу сказать, что сейчас для России и Украины есть самое важное – восстановить нашу дружбу любой ценой. Точка", – подчеркнула новоиспеченный политик.

По поводу украинских политзаключенных Собчак сказала, что нужно собрать всю информацию о них – и решать проблему.

"У меня недавно была встреча с правозащитниками, с людьми, которые занимаются этими проблемами. Уже есть какие-то фамилии, есть задачи поставлены. Это большая проблема, которой нужно заниматься", – отметила она.

"Я, в том числе, жду это от общества. От украинцев мы тоже ждем этих списков. Но также я жду от украинской стороны фамилии русских людей, которые находятся в заточении в Украине. Для моей кампании это вопрос принципиальный", – заявила Собчак.

Собчак также отметила, что уже почувствовала последствия решения баллотироваться в президенты России: "Разница между жизнью журналиста, телеведущей, которая ездит с мастер-классами, и тем, что я стала политиком, проявилась сразу".

Она сказала, что только стала собирать команду, но у нее уже запланирована одна поездка.

"Было запланировано выступление в Ельцин-центре… Я очень надеюсь, что оно там и произойдет, что не будет проблем, с которыми мы уже стали сталкиваться, я скажу так", – заявила Собчак.

На вопрос, предлагал ли Михаил Ходорковский финансирование, она ответила: "С Михаилом Борисовичем я разговаривала – за последние дни разговаривала не раз. Огромное количество бизнесменов уже выразили желание участвовать. И пусть это не всегда самый крупный бизнес, но это реальные люди, которые хотят изменений в стране. Мы открыты, конечно, и к диалогу с Михаилом Борисовичем. Для нас главное наша независимая позиция".

Собчак сообщила, что будет объявлять краудфандинг.

"Я не олигарх, я хорошо зарабатываю – но у меня никогда не было приватизированных заводов, акций "Газпрома", я не участвовала в государственных сделках. Я зарабатываю свои деньги достаточно тяжелым трудом" – сказала она.

Алена Рощенко, УП