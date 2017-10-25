У Путіна відреагували на слова Собчак про Крим

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання телеведучої Ксенії Собчак про те, що Крим належить Україні.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на спілкування Пєскова з журналістами.

"З точки зору міжнародного права, де-юре і де-факто, Крим є невід'ємною частиною Російської Федерації. Обговорення територіальної і суверенної приналежності Криму не підлягає обговоренню ніяк і ні з ким", - заявив він.

Водночас прес-секретар не став озвучувати позицію президента щодо того, чи варто за такі слова притягти Собчак до кримінальної відповідальності або не зареєструвати кандидатом в президенти.

Як відомо, 24 жовтня Собчак, яка претендує на пост президента Росії, заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український, а Російська Федерація порушила Будапештський меморандум анексією півострова.