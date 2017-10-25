В Кировоградской области на 7 лет посадили судью-взяточницу

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Среда, 25 октября 2017, 13:38

Суд приговорил к 7 годам тюрьмы судью Савранского суда Одесской области, которая требовала 5 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, которая собрала материалы на преступницу.

По данным СБУ, Ульяновский суд Кировоградской области увеличил приговор первой инстанции до 7 лет лишения свободы. Также привлекли к ответственности секретаря того же суда - ему дали 5 лет за посредничество.

В спецслужбе рассказали, что в 2013 году ее сотрудники вместе с представителями Генпрокуратуры задержали судью и судебного секретаря при получении взятки.

Правоохранители установили, что судья требовала 5 тысяч долларов от жены обвиняемого по делу о незаконном обороте наркотиков. За эти деньги взяточница обещала вынести приговор без лишения свободы. Секретарь выступала в роли посредника.

Судье назначено наказание в виде 7 лет тюрьмы с лишением права занимать должности по осуществлению правосудия сроком на 3 года и с конфискацией всего имущества.

Судебный секретарь приговорена к 5 годам с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 1 год, также с конфискацией имущества.

Дело рассматривалось повторно, поскольку приговор первой инстанции был отменен апелляционным судом.

Сейчас приговор вступил в законную силу.

Украинская правда

Темы: суд взятка тюрьма
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