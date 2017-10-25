Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Кіровоградщині судді-хабарниці дали 7 років тюрми

Середа, 25 жовтня 2017, 13:38

У Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, яка зібрала матеріали на злочинницю.

За даними СБУ, Ульянівський суд Кіровоградської області збільшив вирок першої інстанції до 7 років позбавлення волі. Також притягли до відповідальності секретаря того ж суду ‒ йому дали 5 років за посередництво.

У спецслужбі розповіли, що в 2013 році її співробітники разом з представниками Генпрокуратури затримали суддю та судового секретаря під час отримання хабара.

Правоохоронці встановили, що суддя вимагала 5 тисяч доларів від дружини обвинуваченого у справі щодо незаконного обігу наркотиків. За ці гроші хабарниця обіцяла винести вирок без позбавлення волі. Секретар виступала у ролі посередника.

Судді призначено покарання у вигляді 7 років з позбавленням права обіймати посади із здійснення правосуддя терміном на 3 роки та з конфіскацією всього майна.

Судовий секретар засуджена до 5 років з позбавленням права обіймати посади на держслужбі терміном на 1 рік, також з конфіскацією майна.

Справа розглядалася повторно, оскільки вирок першої інстанції був скасований апеляційним судом.

Наразі вирок набрав законної сили.

Українська правда

Теми: судхабарв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду
Останні новини
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: