В Мариуполе депутаты подвесили вопрос выделения земли бойцам АТО

Депутаты Мариупольского совета проголосовали за исключение из повестки дня вопросов о выделении земельных участков ветеранам АТО.



Об этом "Украинской правде" сообщила 25 октября представитель общественной организации "Ініціативна група Разом!" Наталья Николюкина.



Координационный совет рекомендовал снять эти вопросы с повестки дня по причине "существование большой очереди на выделение жилья".



Горсовет пытался рассмотреть вопрос выделения земли 40 участникам АТО, однако, по словам Николюкиной, руками большинства, которое составляют представители "Оппозиционного блока", вопрос был снят с повестки дня.

В то же время в горсовете Мариуполя утверждают, что рассмотрение вопроса предоставления земельных участков защитникам Мариуполя отложили "из-за отсутствия четко прописанной процедуры".



Как информирует сайт Мариупольского горсовета, секретарь совета Степан Махсма заявил, что воинам АТО участка земли обязательно будут выделены, но сейчас эти вопросы снимаются с рассмотрения, поскольку "существует ряд сложностей, которые городские власти сейчас решают".



В то же время 26 октября должно состояться заседание рабочей группы по этому вопросу.



Посмотреть ход заседания горсовета Мариуполя 25 октября можно здесь.



Как сообщалось, 25 октября Кабинет министров освободил от должности исполняющего обязанности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.



Этому предшествовало отстранение от должности после того, как на заседании совета регионального развития на Госгеокадастр пожаловался председатель Васильковской райгосадминистрации Днепропетровской области Сергей Литвинов.

Он сообщил, что от службы во всех регионах присутствуют так называемые "смотрящие" киевского Госгеокадастра.

Также Литвинов сообщил присутствующим на заседании, которое возглавлял президент Петр Порошенко, что в его районе остановилась выдача земельных участков участникам антитеррористической операции.

Председатель Васильковской РГА попросил президента решить этот вопрос. В ответ Порошенко пообещал, "бороться за каждого участника АТО, если это не является частью коррупционной схемы".



Валентина Романенко, УП