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Кабмин уволил начальника Госгеокадастра

Среда, 25 октября 2017, 13:50

Кабинет министров Украины уволил с должности исполняющего обязанностей главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Цвяха уволили", - сказал Розенко.

Как известно, 24 октября премьер-министр Владимир Гройсман отстранил от исполнения обязанностей председателя Госгеокадастра Олега Цвяха.

Гройсман пообещал, что уже 25 октября обратится в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с призывом возбудить дела против Цвяха и руководителей районных управлений его ведомства.

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