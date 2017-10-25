Кабмин уволил начальника Госгеокадастра
Среда, 25 октября 2017, 13:50
Кабинет министров Украины уволил с должности исполняющего обязанностей главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.
Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду, передает "Интерфакс-Украина".
"Цвяха уволили", - сказал Розенко.
Как известно, 24 октября премьер-министр Владимир Гройсман отстранил от исполнения обязанностей председателя Госгеокадастра Олега Цвяха.
Гройсман пообещал, что уже 25 октября обратится в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с призывом возбудить дела против Цвяха и руководителей районных управлений его ведомства.