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Гройсман отстранил и пригрозил посадить голову земельного кадастра

Вторник, 24 октября 2017, 15:58

Премьер-министр Владимир Гройсман отстранил от исполнения обязанностей председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Такое заявление глава правительства сделал во вторник после отчета Цвяха на заседании Совета регионального развития в Киеве.

Гройсман пообещал, что уже 25 октября обратится в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с призывом возбудить дела против Цвяха и руководителей районных управлений его ведомства.

Олег Цвях
Олег Цвях
Фото: askreform.com

"Господин Цвях, с этой минуты вы отстранены от выполнения своих обязанностей", - заявил он.

Перед этим на Держгеокадастр пожаловался председатель Васильковской райгосадминистрации Днепропетровской области Сергей Литвинов.

Он сообщил, что от службы во всех регионах присутствуют так называемые "смотрящие".

"Пусть киевский Держгеокадастр заберет своих "смотрящих" у нас по областям и по району", - призвал он.

Также Литвинов сообщил присутствующим на заседании, которое возглавляет президент Петр Порошенко, что в его районе остановилась выдача земельных участков участникам антитеррористической операции.

Со своей стороны Порошенко отметил, что ни он, ни правительство, ни политическая коалиция никаких "смотрящих" не назначает и никакого отношения к ним не имеет.

Он добавил также, что ему известно о жалобах аграриев на существенные трудности при перерегистрации договоров аренды земли.

Подытоживая сказанное, Гройсман заявил: "Я считаю, что все услышанное нами здесь должно стать предметом расследования, и не просто кого-то куда-то убрать, а надо еще кого-то куда-то посадить, и посадить надо в тюрьму. Я жду до конца дня конкретных фактов, конкретные фамилии "смотрящих" в ваших районах и областях. И я просил бы это предоставить ", - заявил он.

После этого он сообщил об отстранении и.о. руководителя Держгеокадастра Цвяха.

Как известно, Олег Цвях является исполняющим обязанности председателя Госгеокадастра с июля 2016 года. Он руководит земельным кадастром и государственными землями.

Евгений Кизилов, УП

Темы: земляГройсманКабинет министровувольнение
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