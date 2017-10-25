Саакашвили созвал вече под Радой в воскресенье

Лидер партии "Движение новых сил" Саакашвили призвал своих сторонников собраться на вече в воскресенье у здания Верховной Рады.

Об этом политик заявил на митинге в среду вечером возле здания Верховной Рады, сообщает "Интерфакс-Украина".

Саакашвили рассказал, что в ближайшее воскресенье в 12:00 состоится вече.

Кроме того, 7 ноября, во вторник, также планируется акция протеста у парламента. В этот день, согласно календарному плану работы Верховной Рады, народные депутаты соберутся на пленарное заседание.

Кроме Саакашвили со сцены выступили общественные активисты. В это время на площади Конституции возле сцены собралось до 100 человек.

После выступления политик отправился в палаточный городок, где спрятался в одной из палаток. Как объяснили журналистам представители команды политика, это - штабная палатка и в ней проходит совещание.

22 октября на площади Конституции в ВР состоялось вече с участием Саакашвили и других активистов.

24 октября лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что перемещается на площадь под Радой к протестующим и призывает лидеров оппозиции присоединиться к нему.