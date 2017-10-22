Під ВР збирається мітинг за участю прихильників Саакашвілі

На площі Конституції під Верховною Радою збираються учасники мітингу за участі Міхеіла Саакашвілі.

Участь у віче кількох нардепів, зокрема Юрія Дерев'янка, Єгора Соболєва та представників "Руху нових сил", анонсувалася на сторінці Саакашвілі та "Руху нових сил" у Facebook.

Сам Соболєв наполягає на тому, що він, як і Семенченко та Дерев'янко, стосунку до організації мітингів та виступів під ВР не мають. Він наголошує, що акція під ВР - "не політична ініціатива, учасники заходу під ВР є ветеранами війни за Незалежність і самоорганізувалися".

"Ми (нардепи) не представляємо там жодні політичні сили, не об'єднуємося з жодними політичними силами та пояснюємо усім політсилам, що це шкідливо, коли акцію представляють як ініціативу політичних сил", - заявив УП Соболєв.

Він додав, що згадані нардепи на сцену під час акції не виходили.

"Ми категорично проти виступів політиків, категорично проти називати це "мітингом Самопомочі" або "мітингом Саакашвілі". Ми допомагаємо ветеранам, військовим, які організували військовий табір (під ВР), планувати дії, щоб все вийшло", - заявив нардеп.

Станом на 12:00 біля ВР зібралося кількасот людей, окрім того тут присутні учасники акції, які мешкають у наметовому містечку, ситуація у центрі Києва спокійна.

Учасники акції заявляють, що намети з дороги забирати не планують, повідомляє кореспондент УП з місця події. Поліція повністю перекрила дорогу від Маріїнського парку до Європейської площі.

все фото - Олег Твердь

Як відомо, акція "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу розпочалася під стінами Верховної Ради у вівторок, 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення fнтикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

Ініціаторами акції були: громадський рух "Чесно", антикорупційна група РПР, Центр протидії корупції, партії "ДемАльянс", "Свобода", "Самопоміч", "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, "Альтернатива" екс-депутата Єгора Фірсова, "Хвиля" Віктора Чумака та інші. Пізніше їх підтримали "Національний корпус", "Автомайдан" та окремі народні депутати, на кшталт Володимира Парасюка.

Наприкінці підготовки акції до її організації залучили Саакашвілі і його "Рух нових сил".

Учасники акції встановили під ВР кілька наметів. 19 жовтня політична партія "Рух нових сил" та депутати "Сапопомочі" вирішили продовжувати протестну акцію під парламентом, решта учасників мітингу почали виходити з акції.

Станом на 20 жовтня близько 150 активістів продовжували акцію за "політичну реформу" біля ВР, а правоохоронці проводили перемовини з активістами щодо перенесення палаток із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

Ввечері 21 жовтня учасники акції під Верховною Радою утворили військовий табір та заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку, вимагаючи внесення до парламенту законів про fнтикорупційний суд та про імпічмент.

Українська правда