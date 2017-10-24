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Саакашвили собирается поселиться в палатке возле Рады

Вторник, 24 октября 2017, 16:56
Саакашвили собирается поселиться в палатке возле Рады

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что перемещается на площадь под Радой к протестующим и призывает лидеров оппозиции присоединиться к нему.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я принял решение переместиться к протестующим на площадь перед Радой", - сказал Саакашвили.

Также он сообщил, что намерен переехать в палаточный городок у здания Верховной Рады.

Кроме того, он призвал лидеров оппозиции, в частности, мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко присоединиться к нему.

"Хочу призвать лидеров оппозиции - Садового, Гриценко и всех других - прийти к нам, прийти ко мне", - сказал политик.

Как известно, 17 октября возле Верховной рады стартовала акция "Всеукраинский сбор" За большую политическую реформу.  Участники требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и оголосовании по открытым спискам.

20 октября правоохранители проводили переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

21 октября участники акции под Верховной Радой организовали там военный лагерь и заявили об ультиматуме президенту Петру Порошенко с требованием внести в парламент законы об Антикоррупционном суде и об импичменте.

22 октября на площади Конституции в ВР состоялось вече с участием Саакашвили и других активистов.

Украинская правда

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Темы: СаакашвилимитингиВерховная Рада
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