Взрывчатку для покушения на Мосийчука заложили в мотоцикл - Шкиряк

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Среда, 25 октября 2017, 23:43

По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире "112" канала.

"Предварительно, взрывчатка была заложена в припаркованный мотоцикл или мотороллер и примерно, по предварительным оценкам, мощность взрыва могла равняться до килограмма в тротиловом эквиваленте", - рассказал Шкиряк.

Также по информации журналистов 112 канала, умер охранник нардепа Мосийчука.

Сейчас в больнице находится жена нардепа Мосийчука.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

Покушение на народного депутата из фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Темы: Мосийчук Киев
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