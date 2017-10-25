Взрывчатку для покушения на Мосийчука заложили в мотоцикл - Шкиряк
По предварительной информации, взрывчатку для покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука заложили не в автомобиль, а в мотоцикл.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире "112" канала.
"Предварительно, взрывчатка была заложена в припаркованный мотоцикл или мотороллер и примерно, по предварительным оценкам, мощность взрыва могла равняться до килограмма в тротиловом эквиваленте", - рассказал Шкиряк.
Также по информации журналистов 112 канала, умер охранник нардепа Мосийчука.
Сейчас в больнице находится жена нардепа Мосийчука.
Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.
Покушение на народного депутата из фракции "Радикальной партии" Игоря Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко.
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