Вибухівку для замаху на Мосійчука заклали у мотоцикл - Шкіряк

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Середа, 25 жовтня 2017, 23:43

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі "112" каналу. 

"Попередньо, вибухівка була закладена у припаркований мотоцикл або моторолер і приблизно, за попередніми оцінками, потужність вибуху могла дорівнювати до кілограма в тротиловому еквіваленті", - розповів Шкіряк.

Також за інформацією журналістів 112 каналу, помер охоронець нардепа Мосійчука.

Наразі у лікарні перебуває дружина нардепа Мосійчука.

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замахВін отримав поранення і наразі перебуває у лікарні. 

Замах на народного депутата з фракції "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Теми: Мосійчук Київ
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