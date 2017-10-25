На Игоря Мосийчука совершили покушение

На народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение.

Об этом сообщает пресс-служба Игоря Мосийчука на странице в Facebook.

"На выходе из телеканала Еспресо, когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мосийчук ранен, пока его везут в больницу.

В комментарии телеканалу "112" народный депутат Андрей Лозовой сообщил, что Игорь Мосийчук жив.

По словам пресс-секратаря Игоря Мосийчука, взорвалась машина ровно в тот момент, когда Мосийчук вышел на лестницу из здания студии после интервью. Вместе с ним был его охранник.

"Автомобиль, который был припаркована у входа на телеканал, взорвался. Состояние охранника мне, к сожалению, неизвестно. Я знаю от свидетелей, он окровавленный. Игоря Владимировича забрали врачи. Сейчас его доставили в больницу, ему оказывают помощь. Какие у него травмы - неизвестно. Я знаю, что он был окровавленный", - рассказала пресс-секретарь Игоря Мосийчука Анна Сеник в эфире" 112 ".

По информации источников "Украинской правды" из-за взрыва пострадали четыре человека. Однако по состоянию на 23:05 стало известно о четырех пострадавших.

Покушение на Мосийчука Оксана блищик

Покушение на Мосийчука Оксана блищик

Покушение на Мосийчука Оксана блищик

По словам свидетелей, машина была припаркована перед тем, как нардеп приехал на канал. Она стояла все время эфира и взрыв произошел ровно в тот момент, когда Мосийчук вышел на лестницу из студии после интервью.

На месте работает следственно-оперативная группа, работают взрывотехники.