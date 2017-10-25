На Игоря Мосийчука совершили покушение
На народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение.
Об этом сообщает пресс-служба Игоря Мосийчука на странице в Facebook.
"На выходе из телеканала Еспресо, когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мосийчук ранен, пока его везут в больницу.
В комментарии телеканалу "112" народный депутат Андрей Лозовой сообщил, что Игорь Мосийчук жив.
По словам пресс-секратаря Игоря Мосийчука, взорвалась машина ровно в тот момент, когда Мосийчук вышел на лестницу из здания студии после интервью. Вместе с ним был его охранник.
"Автомобиль, который был припаркована у входа на телеканал, взорвался. Состояние охранника мне, к сожалению, неизвестно. Я знаю от свидетелей, он окровавленный. Игоря Владимировича забрали врачи. Сейчас его доставили в больницу, ему оказывают помощь. Какие у него травмы - неизвестно. Я знаю, что он был окровавленный", - рассказала пресс-секретарь Игоря Мосийчука Анна Сеник в эфире" 112 ".
По информации источников "Украинской правды" из-за взрыва пострадали четыре человека. Однако по состоянию на 23:05 стало известно о четырех пострадавших.
По словам свидетелей, машина была припаркована перед тем, как нардеп приехал на канал. Она стояла все время эфира и взрыв произошел ровно в тот момент, когда Мосийчук вышел на лестницу из студии после интервью.
На месте работает следственно-оперативная группа, работают взрывотехники.