Нидерланды разрешили не разглашать документы по делу МН-17

Нидерланды разрешили не рассекречивать документы по крушению самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 в июле 2014 года в Донецкой области.

Соответствующее решение вынесено Государственным советом Нидерландов, передают "Українські новини".

Госсовет частично отменил решение нижестоящего суда, который требовал публикации сведений по расследованию катастрофы MH-17.

Согласно решению Госсовета Нидерландов, "право правительства на секретность своей деятельности, единство государственной политики и чувствительность вопроса перевешивают важность раскрытия информации".

Это решение стало ответом на жалобы голландских СМИ, в частности, газеты Volkskrant и телеканалов RTL и NOS, на сложности с получением информации о расследовании катастрофы.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года - погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В начале июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой самолета "Боинг-777" на Донбассе в 2014 году. Оно позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира.

Виновные в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17, который был сбит над Донецкой областью, понесут наказание в соответствии с законодательством Нидерландов.

Решение о рассмотрении дел подозреваемых в Нидерландах совместно приняли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в Объединенную следственной группы (JIT), расследующей сбивания самолета.

В сентябре Украина подписала межправительственный меморандум с Австралией, Бельгией, Малайзией и Нидерландами о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в сбивании самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 в июле 2014 года над захваченной пророссийскими боевиками Донецкой областью.