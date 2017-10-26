Нідерланди дозволили не розголошувати документи у справі МН-17

Нідерланди дозволили не розсекречувати документи щодо катастрофи літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН-17 у липні 2014 року в Донецькій області.

Відповідне рішення винесене Державною радою Нідерландів, передають "Українські новини".

Держрада частково скасувала рішення нижчого суду, який вимагав публікації відомостей щодо розслідування катастрофи MH-17.

Відповідно до рішення Держради Нідерландів, "право уряду на таємність своєї діяльності, єдність державної політики й чутливість питання переважають важливість розкриття інформації".

Це рішення стало відповіддю на скарги голландських ЗМІ, зокрема, газети Volkskrant і телеканалів RTL і NOS, на складнощі з отриманням інформації про розслідування катастрофи.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

На початку липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали двосторонню угоду про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних з катастрофою літака "Боїнг-777" на Донбасі в 2014 році. Вона дозволяє здійснювати судове переслідування винних за загибель всіх жертв з 17 країн світу.

Винні у катастрофі літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, який був збитий над Донецькою областю, понесуть покарання відповідно до законодавства Нідерландів.

Рішення про розгляд справ підозрюваних у Нідерландах спільно ухвалили Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна, представники яких входять до Об'єднаної слідчої групи (JIT), що розслідує збиття літака.

У вересні Україна підписала міжурядовий меморандум з Австралією, Бельгією, Малайзією і Нідерландами про політичну підтримку кримінального переслідування осіб, винних у збитті літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН-17 у липні 2014 року над захопленою проросійськими бойовиками Донецькою областю.