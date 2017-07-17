Нідерланди покарають агресора за трагедію МН17 – Порошенко

Україна й Нідерланди уклали угоду щодо механізму притягнення до кримінальної відповідальності винних у трагедії рейсу МН17, яка сталася 17 липня 2014 року

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у третю річницю падіння збитого пасажирського літака на Донбасі.

"Сьогодні, запалюючи свічки пам’яті, ми схиляємо голови перед 298 невинними жертвами рейсу МН17. Страшна трагедія, яка невимовним болем прозвучала в серцях рідних і близьких, в кожному з нас. У той день, як і тепер", – зазначив він.

За словами Порошенка, зухвалого злочину "могло і не статися, якби не російська агресія, російська установка і російська ракета, завезені з території Росії".

"Наша відповідальність і перед загиблими, і перед майбутніми поколіннями – довести агресору-терористу неминучість відповідальності за усі вчинені злочини", – зазначив український президент.

"Саме тому, не вагаючись ані секунди, в перші дні після трагедії мною було прийнято рішення про передачу розслідування Нідерландам", – нагадав Порошенко.

"Так само не вагаючись, відповідно до наданих мною повноважень, кілька днів тому ми підписали угоду між Україною та Нідерландами, якою підтверджено обрання механізму притягнення до кримінальної відповідальності винних у цьому злочині", – повідомив він.

Порошенко наголосив: "Це наша спільна відповідь на геополітичні амбіції тих, хто намагається зірвати встановлення істини на найвищому міжнародному рівні".

"Переконаний, що об’єктивність та неупередженість нідерландського правосуддя завершить цей шлях. Це наш спільний обов’язок перед пам’яттю тих, чиї биття сердець рівно три роки тому обірвала російська ракета", – додав він.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.



Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Як з’ясувалося, Росія в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти цивільної авіації в суміжному з Україною повітряному просторі на висоті до 16150 метрів – і це була перша така заборона.

Україна 14 липня 2014 року обмежила польоти транзитних цивільних суден над зоною АТО висотою 9754 метри – але це була уже третя заборона з часу бойових дій.

Малайзія сподівається, що підозрювані у катастрофі МН17 стануть відомі до кінця року.

Олена Рощенко, УП