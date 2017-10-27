Фискалы не предоставили НАПК данные об Авакове из-за секретности

Государственная фискальная служба не предоставила Национальному агентству по предупреждению коррупции информацию по министру внутренних дел Арсену Авакову из-за ее конфиденциальности.



Об этом говорится в ответе ГФС на запрос эксперта по борьбе с коррупцией Глеба Каневского, который тот передал "Украинской правде".



Фискальная служба объяснила, что не может разглашать информацию с ограниченным доступом, поэтому данные по Авакову как налогоплательщику могут предоставить только при его согласии или на основании решения суда.



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В ГФС также напомнили о порядке предоставления НАПК информации из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков, необходимой для полной проверки декларации.

Согласно этому порядку, ГФС и НАПК обмениваются данными "в электронной форме по телекоммуникационным средствам с использованием средств технической и криптографической защиты информации", запросы и ответы подаются с электронной цифровой подписью.



"В случае возникновения обстоятельств, которые делают невозможным выполнение положений данного Порядка, субъекты информационных отношений обязаны информировать об этом друг друга в течение двух рабочих дней, следующих за днем ​​возникновения этих обстоятельств", – говорится в приказе Минфина.



Информация, передаваемая НАПК, "не может быть передана третьей стороне, если иное не предусмотрено законом".

Алена Рощенко, УП