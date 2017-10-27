За Собчак на выборах проголосовали бы менее 1% россиян – опрос

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье за журналистку Ксению Собчак проголосовали бы менее 1% респондентов.

Такие данные соцопроса приводит 27 октября российский "Левада-центр".

За действующего президента России Владимира Путина проголосовали бы 53% опрошенных россиян, за лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского – 3%, за оппозиционера Алексея Навального – 2% респондентов.

Далее в рейтинге идут лидер российской коммунистической партии Геннадий Зюганов – 2%, министр обороны РФ Сергей Шойгу – 1% и премьер России Дмитрий Медведев – менее 1%.

20% опрошенных российскими социологами не знают, за кого стали бы голосовать, а 11% не стали бы голосовать вообще.

В целом на вопрос, интересуют ли вас предстоящие в марте 2018 года выборы президента России, 32% опрошенных ответили "определенно да", 37% сказали "скорее да", 8% респондентов не интересуются выборами вообще.

45% россиян, взявших участие в опросе, считают, что предстоящие выборы могут принести позитивные изменения (13% - "определенно да", 32% – "скорее да"). 42% опрошенных не верят в них (26% – "скорее нет" и 16% "определенно нет").

Отмечается, что опрос методом личного интервью был проведен 20–24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

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Как сообщалось, 18 октября 2017 года российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Кремле хотят сделать главным соперником Путина на выборах женщину. Среди "5-7 кандидатур, которые рассматривают", называли и Ксению Собчак.

Однако тогда Собчак заявила, что не собирается вести дела с администрацией Кремля.

Позже в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" Собчак написала, что выборы 2018 "были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну".

"И этот вызов адресован не только мне... (но - ред.) Я сама решу: как и что мне делать. Никто не будет мной манипулировать, устраивая сливы и провокации в прессе. И как только я решусь, вы узнаете об этом от меня лично", - подытожила Собчак.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлил, что Кремль не имеет отношения к решению телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы государства.

Очередные выборы президента Российской Федерации должны состояться в марте 2018 года. Путин президентствует уже третью каденцию с перерывом на премьерство (с 7 мая 2000-го по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года).

Валентина Романенко, УП