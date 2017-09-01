Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Собчак заявляє, що не збирається мати справи з Кремлем

П'ятниця, 1 вересня 2017, 13:34

Російська телеведуча Ксенія Собчак, назвала "вкидом" інформацію про те, що вона може бути суперником президента РФ Володимира Путіна на наступних президентських виборах, і заявила, що не збирається вести справи з адміністрацією Кремля.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Я людина незалежна, і ні з якою "апешечкою" і іншим пеклом ніколи в зносинах помічена не була і не буду. Чим дуже пишаюся. Що там хто обговорює у високих кабінетах – не знаю, але давно і уважно спостерігаю за нашим політичним ландшафтом ", - написала Собчак. 

 

Вона також обурилася тим, що ЗМІ, які повідомили про її можливу участь у виборах, не вважали за потрібне отримати коментарі від неї.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомили, що в Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна на виборах жінку. Серед "5-7 кандидатур, які розглядають", називали і Ксенію Собчак.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінСобчаквибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Росія
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
Останні новини
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
Усі новини...
Реклама: