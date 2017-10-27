ДТП с авто Дыминского: полиция завершила экспертизу ДНК всех участников

974 просмотра
Пятница, 27 октября 2017, 14:24

Экспертиза ДНК всех участников дорожного транспортного происшествия с участием автомобиля олигарха Петра Дыминского, в результате которого погибла молодая женщина, завершена.

Об этом заявил на брифинге во Львове 27 октября председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает "Укринформ".

"Исследование ДНК всех участников ДТП с участием Дыминского завершено. Проведен ряд следственных действий, имеем четкую следовую базу с формулами ДНК всех участников. Исследование закончено", – отметил Князев.

Относительно допроса самого Дыминского, который находится за границей и трижды не являлся на допрос, документы были предоставлены следователем и органам полиции, которые этим занимаются. Однако механизма прямой доставки свидетеля у Национальной полиции нет.

Как известно, 18 августа автомобиль владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Его взяли под стражу, однако накануне решением суда мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Темы: ДТП Львов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Дело Дыминского: Охранник, взявший вину в ДТП, подпадает под амнистию 26 октября 2017, 17:58
В полиции сообщили новые подробности кровавого ДТП в Харькове 26 октября 2017, 16:53
ДТП в Харькове: Количество погибших увеличилось до 6 26 октября 2017, 11:16
powered by lun.ua
Главные новости
Умеров и Чийгоз прибыли в Киев
Заместителя мэра Вышгорода уличили в сбыте наркотиков – СБУ
Пострадавшая от взрыва на Соломенке пришла в себя
НБУ: "Минималка 3200" и рост пенсий - причины инфляции
Все новости
видео

"Ужас, летящий на крыльях ночи" – не выдумка

фото/видео

Застройка Беличанского леса: война продолжается

исповедь

"Танцовщик": разрушающая история успеха