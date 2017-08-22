Геращенко: Дыминского пригласили на допрос – он улетел в Женеву

Полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Об этом сообщает во вторник член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулём автомобиля "Mercedes" был точно не 43 летний охранник Пётра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя", – пишет он в Facebook.

По его словам также 22 августа Генеральная прокуратура определила подследственность расследования дела о возможной причастности Пётра Дыминского к гибели Натальи Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

В понедельник утром Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупреждён, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю.

Допрос был назначен на среду 23 августа.

Через час Дыминский, который на сегодняшний день пока ещё имеет статус свидетеля, вылетел на частном самолёте из Львова в Женеву.

"Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизу пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулём "Mercedes" был совсем не Ваш 43 летний охранник", – пишет Геращенко.

Он подчеркнул, что следствие при любых обстоятельствах установит кто на самом деле был за рулём Mercedes, убившего Наталью Трилу, поскольку "всем нужна правда и только правда".

Как сообщалось, личность водителя, который совершил резонансное смертельное ДТП на Львовщине, должна была установить экспертиза ДНК.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошла 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

Украинская правда