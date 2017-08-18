Автомобиль владельца ФК "Карпаты" попал в ДТП. Погибла женщина
Автомобиль известного львовского бизнесмена Петра Дыминского стал участником ДТП, в котором погибла молодая женщина.
Как сообщает ZAXID.NET, ДТП произошло на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворовского района около 15:10.
По предварительным выводам, автомобиль Opel, за рулем которого была 32-летняя жительница села Ямельня, возвращался или выезжал из села на трассу, когда в нее врезался Mercedes S 65 AMG. Молодая женщина погибла на месте ДТП, эту информацию подтвердили в полиции.
На месте аварии оказался владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.
Как сообщили ZAXID.NET очевидцы ДТП, Петр Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, в то же время охранник бизнесмена утверждает, что именно он был за рулем Mercedes S 65 AMG.
"Установить личную причастность Дыминского к ДТП можно было бы просмотрев записи видеокамер, расположенных на выезде из Львова, а также опросив непосредственных свидетелей ДТП", - отмечает издание.
Журналисты отметили, что кортеж Петра Дыминского ежедневно ездит по этой дороге из центра Львова, где рядом с Львовским облсоветом расположен офис бизнесмена, в его резиденцию на территории Яворивского полигона.
В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.