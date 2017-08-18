Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Автомобиль владельца ФК "Карпаты" попал в ДТП. Погибла женщина

Пятница, 18 августа 2017, 19:22

Автомобиль известного львовского бизнесмена Петра Дыминского стал участником ДТП, в котором погибла молодая женщина.

Как сообщает ZAXID.NET, ДТП произошло на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворовского района около 15:10.

По предварительным выводам, автомобиль Opel, за рулем которого была 32-летняя жительница села Ямельня, возвращался или выезжал из села на трассу, когда в нее врезался Mercedes S 65 AMG. Молодая женщина погибла на месте ДТП, эту информацию подтвердили в полиции.

На месте аварии оказался владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Mercedes с госномером АС0277ВР, за рулем которого часто видят Петра Дыминского. ZAXID.NET
Mercedes с госномером АС0277ВР, за рулем которого часто видят Петра Дыминского. ZAXID.NET

Как сообщили ZAXID.NET очевидцы ДТП, Петр Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, в то же время охранник бизнесмена утверждает, что именно он был за рулем Mercedes S 65 AMG.

"Установить личную причастность Дыминского к ДТП можно было бы просмотрев записи видеокамер, расположенных на выезде из Львова, а также опросив непосредственных свидетелей ДТП", - отмечает издание.

Внедорожник охраны (ВС0222СК), который всегда сопровождает Mercedes Петра Дыминского. ZAXID.NET
Внедорожник охраны (ВС0222СК), который всегда сопровождает Mercedes Петра Дыминского. ZAXID.NET

Журналисты отметили, что кортеж Петра Дыминского ежедневно ездит по этой дороге из центра Львова, где рядом с Львовским облсоветом расположен офис бизнесмена, в его резиденцию на территории Яворивского полигона.

В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Львов
Российская ракетная атака на Львов: количество погибших возросло до 10
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Последние новости
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: