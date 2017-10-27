Киев возмутился, что Путин не хочет передать Украине контроль над границей

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Пятница, 27 октября 2017, 19:53

Украинская сторона обеспокоена заявлением президента России Владимира Путина об отказе передачи Киеву контроля над границей, которое он сделал во время Валдайского форума.

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"На заседании ТКГ украинская сторона выразила обеспокоенность недавним заявлением президента РФ, сделанной им на Валдайском форуме, о том, что российская сторона не собирается передавать Украине контроль над соответствующим участком границы", - говорится в сообщении.

Олифер отметила, что украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО свои предложения по освобождению заложников.

Также украинские представители возмутились очередным фактом агрессии и ограничения свободы в отношении СММ ОБСЕ - 25 октября НЗФ ОРДО угрожали представителям миссии тяжелым пулеметом.

"Мы настаиваем на полном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольную частью российско-украинской границы", - отметила Олифер.

Как известно, украинские представители гуманитарной подгруппы призвали Россию присоединиться к поиску всех пропавших без вести и идентификации погибших на оккупированных территориях.

Темы: Росcия Донбасс война АТО
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