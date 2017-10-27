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Киев призвал РФ присоединиться к поиску пропавших без вести в ОРДЛО

Пятница, 27 октября 2017, 18:57

Украинские представители гуманитарной подгруппы призвали Россию присоединиться к поиску всех пропавших без вести и идентификации погибших на оккупированных территориях.

Об этом сообщила представительница Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

"Мы призываем РФ присоединиться к созданию трехстороннего механизма с участием РФ, МККК и Украины для немедленного поиска на оккупированных территориях всех пропавших без вести и идентификации погибших", - отметила Геращенко.

Кроме того, украинская сторона требует от ОРДЛО допустить представителей "Красного Креста" для обследования пленников и предоставления им нормальной медицинской помощи.

"На следующей неделе оккупированный Луганск посетит координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш, который должен проинспектировать условия содержания пленников, оказание им медицинской помощи", - написала она.

Украинская сторона обратилась к Фришу с просьбой посетить Владислава Овчаренко, которого, по информации сайтов боевиков, засудили на 17 лет. Геращенко подчеркнула, что родственники и друзья Овчаренко уже год не могут получить о нем никакой информации.

Также украинские представители в который раз требовали открыть КПВВ "Золотой" и разблокировать освобождение заложников.

Темы: ДонбассРосcияОРДЛОМинские соглашениявойна
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