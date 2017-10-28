Резолюция по миротворцев на Донбассе может быть готова до конца года - Волкер

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Суббота, 28 октября 2017, 13:23

По мнению спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Резолюция ООН по миротворцев на Донбассе может быть готова до конца года.

Об этом он сказал во время встречи с украинскими нардепами, отмечает в Facebook первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев.

"По его (Волкера - ред.) личному мнению, Резолюция ООН по миротворческой миссии может быть готова к концу текущего года (размещение на всей временно оккупированной территории на востоке страны)", - написал Тетерев.

Также, по словам Тетерева, Волкер заверил, что США продолжат давление на Россию, чтобы та вывела свои войска с территории Украины.

В то же время, как пишет в Facebook нардеп от "Самопомочи" Ганна Гопко, нардепы во время встречи с Волкером обсудили закон о реинтеграции Донбасса и предоставление Украине оборонительного оружия.

Кроме того, Гопко передала спецпредставителю письмо родственников политзаключенных из Крыма и Донбасса.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

Украинская правда

Темы: миротворцы Донбасс ООН
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