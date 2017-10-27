Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко и Волкер обсудили освобождения заложников

Пятница, 27 октября 2017, 23:24

Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Специальному посланнику президента США было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой", - говорится в сообщении.

Во время встречи участники обсудили безопасность в регионе и важность надлежащего выполнения Минских договоренностей. В частности относительно устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

Как известно, глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил на встрече с Куртом Волкером, о том, что Украина ожидает от США решения о предоставлении летального оборонительного вооружения.

Темы: ПорошенкоСШАДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
Все новости...
Реклама: