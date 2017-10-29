Болгария поддержала территориальную целостность Испании

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Воскресенье, 29 октября 2017, 01:49

Правительство Болгарии поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании.

Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии, передает Укринформ.

"Болгария уважает конституционный порядок Королевства Испания, верховенство закона и принципы правового государства, которые являются основными ценностями Европейского союза. Мы поддерживаем территориальную целостность и государственный суверенитет Испании", заявили в ведомстве.

София также отмечает, что одностороннее провозглашение независимости Каталонии не соответствует законным требованиям и нарушает основные принципы правового государства.

Как известно, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании.

Темы: Испания Каталония Болгария
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