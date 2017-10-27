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Парламент Каталонії проголосував за незалежність

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 16:35
Парламент Каталонії проголосував за незалежність

Парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії.

Про це повідомляє El Pais, яка транслює засідання каталонського парламенту.

За запропоновану сепаратистськими партіями резолюцію проголосували 72 депутати. 10 були проти, двоє утрималися.

Після підрахунку голосів депутати заспівали гімн Каталонії.

Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили залу перед початком голосування, назвавши його незаконним. 

Раніше парламент Каталонії не підтримав резолюцію соціалістів, яка закликає до регіональних виборів і переговорів між Каталонією і Мадридом з метою уникнути застосування статті 155 конституції Іспанії. 

Як повідомлялося, групи партій каталонського парламенту Junts pel Sí і CUP, які виступають за незалежність, представили проект резолюції, який передбачає проголошення республіки. Варто зазначити, що юристи поставили під сумнів законність цієї ініціативи.

27 жовтня прем’єр Іспанії Маріано Рахой у своєму виступі в Сенаті Іспанії попросив сенаторів підтримати активацію статті 155 Конституції Іспанії, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Європейська правда

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Теми: Каталонія референдум
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