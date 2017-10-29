Болгарія підтримала територіальну цілісність Іспанії

Уряд Болгарії підтримує державний суверенітет і територіальну цілісність Іспанії.

Про це йдеться у заяві МЗС Болгарії, передає Укрінформ.

"Болгарія поважає конституційний порядок Королівства Іспанія, верховенство закону та принципи правової держави, які є основними цінностями Європейського союзу. Ми підтримуємо територіальну цілісність і державний суверенітет Іспанії", – заявили у відомстві.

Софія також наголошує, що одностороннє проголошення незалежності Каталонії не відповідає законним вимогам та порушує основні принципи правової держави.

Як відомо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії.