"Опора": 14% участков с нарушениями начали подготовительное заседание

Наблюдатели общественной организации "Опора" зафиксировали нарушения относительно времени проведения подготовительных заседаний в 14% участков на выборах в отдельные территориальные громады.

Об сообщается на сайте организации.

По сообщению, 85,6% участков начали подготовительные заседание не раньше, чем за 45 минут до начала голосования, остальные 14,4% начали подготовительные заседания раньше 7:15 утра.

"Несоблюдение УИК законодательных требований по надлежащему времени для проведения подготовительных заседаний в день голосования негативно влияет на возможности субъектов избирательного процесса фиксировать количество избирательных бюллетеней на участке, осматривать избирательные урны и подписывать контрольные листы, которые опускаются в соответствующие ящики", - пояснили в организации.

Также "Опора" зафиксировала несвоевременное открытие 1,7% участков, что было связано с проблемами в организации голосования.

В то же время пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает, что избирательный участок в селе Софиевка Херсонской области не работает, поскольку члены комиссии установили отсутствие в избирательных бюллетенях фамилии одного из кандидатов.

"По состоянию на 09.00 часов утра открыто 1919 избирательных участков. Два из участков открылись с опозданием: в селе Чайковичи Самборского района Львовской области и в селе Матусов Шполянского района Черкасской области. Несвоевременное открытие участков связано с повторным пересчетом избирательных бюллетеней", - отмечают в полиции.

Кроме того, во время избирательной кампании в милицию поступило 71 сообщения о нарушениях.

"По результатам проверки этих сообщений следственными подразделениями открыто 6 уголовных производств. Два из них открыто в связи с поступлением информации о возможном подкупе избирателей путем раздачи так называемых "продуктовых наборов" - в Килийском районе Одесской области и в Хмельницком районе Хмельницкой области", - добавили в МВД.

Ранее были зафиксированы первые нарушения на выборах в отдельных территориальных общинах.

Как известно, на воскресенье, 29 октября 2017 года, Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 202 объединенных территориальных громады (ОТГ) во всех областях Украины.

Украинская правда