Выборы в ОТГ: Зафиксировано первые нарушения

Общественная организация "Опора" зафиксировала первые нарушения на выборах в 202 отдельные территориальные громады в Украине.

Об этом организация сообщила на своем сайте.

В поселке Краснореченское Луганской области в день голосования наблюдатели организации зафиксировали агитационные материалы партии "Наш край" на территории избирательного участка. Согласно закону, агитационные материалы нужно убрать в 24 часа последней пятницы, предшествующей дню голосования.

Участки в поселке Пищики Киевской области и в селе Верхнекаменское Донецкой области открылись с опозданием.

На Киевщине участок открыли на 40 минут позже из-за дополнительного пересчета количества имеющихся бюллетеней.

В Донецкой области участок открылась с часовым опозданием.

"Во-первых, на вчерашнем заседании комиссия не назначила ответственных за раздачу бюллетеней и не подготовила документы для раздачи, например, не было посчитано количество бюллетеней для голосования на дому. Во-вторых, бюллетени и печать хранились в разных помещениях, поэтому процесс подготовки документов задержался", - объяснил задержку наблюдатель организации.

Кроме того, в селе Кирданы Житомирской области при утреннем пересчете бюллетеней было обнаружено несоответствие трех бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты.

"Эти бюллетени по форме и цвету соответствуют, но они не были продрукованными, а были полностью пустые", - пояснили в "Опоре".

Бюллетени изъяли и составили соответствующий акт.

В то же время, как сообщает "Комитет избирателей Украины" в Facebook, наблюдатели организации обнаружили 9 фактов незаконной агитации в Черниговской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Волынской областях.

Агитационные материалы размещали от имени местных организаций политических партий "Наш Край", "Радикальной партии Олега Ляшко", БПП "Солидарность" и "Аграрной партии Украины.

"В Беловодской ОТО на Луганщине началось и продолжается голосование, несмотря на то, что непосредственно перед выборами было найдено ошибку в бюллетенях на должность поселкового головы. У них было неправильно напечатано фамилия одного из кандидатов ("Олейников" вместо "Олейніков"). В ночь накануне выборов бюллетени были перепечатаны", - отмечают в организации.

Как известно, на воскресенье, 29 октября 2017 года, Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 202 объединенных территориальных громады (ОТГ) во всех областях Украины.

Украинская правда