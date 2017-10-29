"Опора": 14% дільниць з порушеннями розпочали підготовче засідання

Спостерігачі громадської організації "Опора" зафіксували порушення щодо часу проведення підготовчих засідань у 14% дільниць на виборах в окремі територіальні громади.

Про повідомляють на сайті організації.

За повідомлення, 85,6% дільниць почали підготовчі засідання не раніше, за 45 хвилин до початку голосування, решта 14,4% почали підготовчі засідання раніше 7:15 ранку.

"Недотримання ДВК законодавчих вимог щодо належного часу для проведення підготовчих засідань у день голосування негативно впливає на можливості суб’єктів виборчого процесу фіксувати кількість виборчих бюлетенів на дільниці, оглядати виборчі скриньки та підписувати контрольні листи, які опускаються до відповідних скриньок", - пояснили в організації.

Також "Опора" зафіксувала невчасне відкриття 1,7% дільниць, що було пов’язано із проблемами в організації голосування.

Водночас прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляє, що виборча дільниця в селі Софіївка Херсонської області не працює, оскільки члени комісії встановили відсутність у виборчих бюлетенях прізвища одного з кандидатів.

"Станом на 09.00 годин ранку відкрито 1919 виборчих дільниць. Дві з дільниць відкрилися із запізненням: у селі Чайковичі Самбірського району Львівської області та в селі Матусів Шполянського району Черкаської області. Невчасне відкриття дільниць пов’язане з повторним перерахунком виборчих бюлетенів", - зазначають у поліції.

Окрім того, під час виборчої кампанії до правоохоронців надійшло 71 повідомлення про порушення.

"За результатами перевірки цих повідомлень слідчими підрозділами відкрито 6 кримінальних проваджень. Два з них відкрито у зв’язку з надходженням інформації про можливий підкуп виборців шляхом роздачі так званих "продуктових наборів" - в Кілійському районі Одещини та в Хмельницькому районі Хмельницької області", - додали у МВС.

Раніше було зафіксовано перші порушення на виборах в окремих територіальних громадах.

Як відомо, на неділю, 29 жовтня 2017 року, Центральна виборча комісія призначила вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України.

Українська правда