Березюк: Во вторник Веселову когут ислючить из фракции из-за закона о прекращении блокады ОРДЛО

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Вторник, 3 октября 2017, 01:01

Во вторник будет рассматриваться вопрос об исключении нардепа Натальи Веселовой из фракции "Самопомич" из-за предложенного ею законопроекта о прекращении транспортной и экономической блокады ОРДЛО.

Об этом заявил лидер "Самопомичи" Олег Березюк в эфире ICTV в понедельник вечером.

"Если Наталья Веселова зашла в парламент с партией "Самопомич", с теми политическими взглядами, которые были три года назад, а сегодня их вдруг изменила, то было бы очень честно по отношению к избирателям Украины выйти из парламента, то есть самостоятельно выйти из фракции, и бороться за свое право быть в парламенте с другой партией или с другими предпочтениями", - заявил он.

"Сейчас так выглядит, что госпожа Веселова хочет, чтобы мы ее выпроводили из нашей фракции, а она дальше оставалась в парламенте и отстаивала свои интересы. Это будет просто нечестно по отношению к избирателям", - отметил Березюк.

Как известно, в Верховной Раде был арегистрирован законопроект №7047-1 "О прекращении экономической и транспортной блокады территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия".  Законопроект был подан нардепом от "Самопомичи" Натальей Веселовой.

В "Самопомичи" заявили, что этот законопроект "противоречит позиции фракции и партии".

Украинская правда

Темы: Самопомич блокада
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