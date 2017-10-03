Во Львове ночью горел "Сбербанк России"

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Вторник, 3 октября 2017, 08:48

В ночь на 3 октября во Львове вспыхнул пожар в доме на проспекте Черновола, 2б, в котором расположено отделение "Сбербанка России".

Согласно сообщению ГСЧС Львовской области, сообщение о пожаре поступило в 2:32.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения государственной пожарно-спасательных частей.

В результате пожара, огнем уничтожена оргтехника, технику и мебель на площади 25 кв.м.

Пожар локализован в 02:50 и ликвидирован в 3:06. К ликвидации пожара привлекли 19 спасателя и 4 единиц спецтехники.

Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в ГСЧС.

 
 

Украинская правда

Темы: Львов чрезвычайное происшествие
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