"Радио-Эра" могут переименовать в "Новое время"

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Вторник, 3 октября 2017, 09:16

ТРК "Радио-Эра" после приобретения компанией Dragon Capital могут переименовать в "Новое время".

Об этом сообщил в эфире Громадського радио руководитель проекта "Радио-Эра FM" Валерий Калныш.

В портфеле Dragon Capital также журнал и сайт "Новое время".

"Эта история (проект" Радио-Эра ", - ред.) задумывалась как бизнес-проект, который должен усилить и журнал, и портал (" Новое время ", - ред.). Мы рассчитываем на синергию. В планах есть переименование "Радио-Эры" в "Новое время". Когда это произойдет, я не знаю", - сказал Калныш.

По его словам, у новой команды сейчас переходный период, который должен составить до пяти месяцев. За это время новая команда должна познакомиться с коллективом.

Сначала "Радио-Эра" будет дотационным, но конечная цель - выйти на самоокупаемость и стать бизнес-проектом.

Калныш отметил, что из эфира уже убрали "джинсу" политических сил и переходят на "честную рекламу".

"Новости продаваться не будут", - подчеркнул Калныш. Он добавил, что политические силы смогут покупать рекламу, но такие сообщения обязательно будут маркироваться как рекламные.

На "Радио-Эра" все квоты будут соблюдены в пользу украинского языка, заверил Калныш.

26 сентября стало известно, что компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению "ТРК Радио-Эра".

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