RRC: Россияне стали меньше поддерживать политику Путина по Украине и Западу

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Вторник, 3 октября 2017, 10:46

Более 60% россиян одобряют политику президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине и 78% из них рады сближению России с Китаем, а конфликт с Западом считают "врожденным".

Об этом сообщает исследовательский центр Pew Research Center.

Согласно данным известного американского исследовательского центра, Путин получает высокие оценки за представление интересов РФ на международной арене.  В целом, почти девять из десяти россиян говорят, что они уверены в способности своего президента делать правильные вещи в мировых делах, причем 58% выражают "большую уверенность".

Когда речь заходит о двусторонних отношениях, россияне дают Путину высокие оценки в построении отношений с США. Так, 73% граждан одобряют его деятельность по отношению к США, к ЕС - 67%  и к Украине - 63%.

Исследователи подчеркивают, что количество положительных отзывов значительно сократились с 2015 года. Тогда действия Путина по отношению к США положительно оценивали  85% россиян, по отношению к ЕС – 82%, а к Украине – 83%.

 

Также Путин получает самые высокие оценки от своих сограждан за построение отношений России с Китаем. Так, 78% россиян считают, что взаимоотношения с Китаем выстроены очень хорошо и за последние годы стали более дружелюбными. Однако даже эта цифра снизилась на 12 процентных пунктов по сравнению с 2015 годом.

Сегодня 56% российских граждан считают, что Москва должна быть высоко оценена во всем мире. Около трети считает, что Россия получает должное количество уважения. В 2012 году такого мнения придерживалось 16% жителей РФ.

 

Опросы социологов показали, что многие россияне считают конфликт в их отношениях с Западом  - "врожденным". При этом  мало кто исключает сотрудничество РФ и Евросоюза.

Подавляющее большинство россиян считают, что их страна служит важным противовесом Западу (85%) и что российские ценности сталкиваются с западными ценностями (73%).

 

Россияне уверяют, что их страна открыта для сотрудничества с США и другими западными странами. Большинство (55%) согласны с тем, что интересы их страны тесно связаны с Западом.

Данные опроса показали, что россияне чувствуют влиятельность своей страны на международной арене, даже когда внутри самой России возникают признаки недовольства.

Большинство россиян считают, что их страна играет более важную роль в современном мире, чем десять лет назад. Такого же мнения про свою страну придерживаются и большинство граждан Индии и Китая.

При этом только 23% жителей из 10 стран Европейского союза считает, что глобальное влияние их страны в мире начало рост только с 2016 года.

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