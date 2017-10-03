Численность украинской армии достигла максимума

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Вторник, 3 октября 2017, 13:40

Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом отметке в 250 тыс. человек.

Об этом сообщил на брифинге во вторник начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил - 250 тыс. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров Украины утвердил численность призывников на срочную воинскую службу в октябре-ноябре 2017 года в количестве 10 тыс. 460 человек.

С начала 2017 года с ВСУ заключено более 26 тыс. контрактов на воинскую службу.

Интерфакс-Украина

Темы: армия Вооруженные силы
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