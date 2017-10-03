В Раду вызвали пожарных
В заседании Верховной Рады объявили внеочередной перерыв на 15 минут.
Об этом объявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Она пояснила, что в Раду вызвали пожарных - в помещении горит проводка.
Как сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ничего не комментируют.
Народные депутаты говорят, что в зале заседаний воняет паленой резиной.
По состоянию на 14.50 заседание парламента возобновилось. Народные депутаты рассматривают поправки к законопроекту о пенсионной реформе.
Представители Управления государственной охраны, обеспечивающие охрану парламента, сообщили, что спасатели ничего не нашли.
Роман Кравец, Валентина Романенко, УП
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