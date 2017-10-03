Президент внесет проект по Донбассу в среду. Обнародованные проекты - устаревшие
Проекты закона о реинтеграции Донбасса, которые были обнародованы во вторник вице-спикером Оксаной Сыроид и другими источниками, не актуальны, потому что закон до сих пор меняется.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к выработке закона.
Собеседник уточнил, что до сих пор проект закона в ВР передан не был.
"Законопроект уточняется. Поэтому версия обнародованная Сыроид, неактуальна", - отметил собеседник.
На вопрос о другом проекте закона, обнародованном на английском языке, собеседник отметил, что это очень старая версия проекта.
В то же время депутат Народного Фронта Леонид Емец сообщил УП, что во вторник официальный текст закона до внесения президентом закона не будет.
"Сегодня не будет. И вообще до внесения президентом завтра, текста не будет", - отметил он.
В свою очередь другие участники встречи "минской платформы" вместе с АП и комитетами иностранных дел и евроинтеграции сообщили, что присутствовавший на заседании заместитель главы АП Константин Елисеев заявил, что законопроет будет внесен президентом в парламент в среду.
"Президент внесет его завтра", - слова Елисеева присутствуют.
"Елиссеев рассказывает в общих чертах о законе и миротворческую миссию. По миротворцам есть нюансы. Из реального: там будет об оккупации и о реинтеграции на основе постановления Кабмина", - отметил один из собеседников.
Когда будет голосование за этот законопроект пока неизвестно.
Ранее во вторник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала в сети проект закона о реинтеграции Донбасса.
В распоряжении "Украинской правды" есть проект на английском языке, который занимает 13 страниц. Однако, по информации УП, этот проект мог готовиться для консультаций с иностранными делегациями.
Ранее во вторник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала в сети проект закона о реинтеграции Донбасса.
В распоряжении "Украинской правды" есть проект на английском языке, который занимает 13 страниц. Однако, по информации УП, этот проект мог готовиться для консультаций с иностранными делегациями.
Оксана Коваленко, Роман Кравец, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.