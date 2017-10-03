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В сети опубликовали проект закона о реинтеграции Донбасса

Вторник, 3 октября 2017, 14:25
В сети опубликовали проект закона о реинтеграции Донбасса
report.if.ua

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Cыроид опубликовала в сети проект президентского закона о реинтеграции Донбасса.

16-страничный документ она опубликовала на своей странице в Facebook.

По ее словам "сейчас его будут обсуждать на так называемой минской платформе в парламенте. В минской платформе мы участия не берем, но проект закона изучаем и вас приглашаем", - написала она.

В распоряжении "Украинской правды" есть проект на английском языке, который занимает 13 страниц.

Как сообщалось, проект закона о реинтеграции Донбасса еще не подан в Верховную Раду.

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко рассказала, что закон о реинтеграции Донбасса почти готов, осталось решить вопрос введения в регион миротворческой миссии.

Подробнее о позициях фракций относительно закона читайте в материале "Украинской правды" "Переживет ли Верховная Рада осень. Взгляд изнутри".

Украинская правда

Темы: ДонбассРосcияВерховная Рада
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