В сети опубликовали проект закона о реинтеграции Донбасса
Вторник, 3 октября 2017, 14:25
Вице-спикер Верховной Рады Оксана Cыроид опубликовала в сети проект президентского закона о реинтеграции Донбасса.
16-страничный документ она опубликовала на своей странице в Facebook.
По ее словам "сейчас его будут обсуждать на так называемой минской платформе в парламенте. В минской платформе мы участия не берем, но проект закона изучаем и вас приглашаем", - написала она.
В распоряжении "Украинской правды" есть проект на английском языке, который занимает 13 страниц.
Украинская правда