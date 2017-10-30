ОПОРА вычислила победителей выборов в ОТГ на Закарпатье

Победу на выборах на пост главы Баранинской объединенной территориальной общины получает действующий глава Баранинского сельсовета, самовыдвиженец Юрий Марусяк.



Об этом свидетельствуют предварительные данные параллельного подсчета наблюдателей ОПОРЫ.



Марусяк получил 2871 голосов избирателей на девяти участках.



По данным параллельного подсчета ОПОРЫ, победу на округах от сел получили такие кандидаты в депутаты:

с. Баранинцы – Василий Джуган, Евгений Пожо, Светлана Хома, Валерий Шалаха, Мирослав Лукач, Николай Славыч;



с. Холмец – Олег Голуб, Арсен-Давид Курта, Федор Ибрехси;



с. Стрыпа – Владислав Дранчак;



с. Барвинок – Сергей Гарновди, Дмитрий Юрочка;



с. Подгорб – Анатолий Голош, Петр Ткачук;

с. Долгое Поле – Виктор Керечин, Сергей Товт;



с. Цыгановцы – Василий Комар;



с. Ярок – М.Гринчук, В.Гливка



Информацию о победителях в селе Великие Лазы по состоянию на 02:00 понедельника уточняли.



Первые результаты голосования из участков начали поступать после 22.00.