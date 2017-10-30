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ОПОРА вирахувала переможців виборів до ОТГ на Закарпатті

Понеділок, 30 жовтня 2017, 07:28

Перемогу на виборах на посаду голови Баранинської об’єднаної територіальної громади здобуває чинний голова Баранинської сільської ради, самовисуванець Юрій Марусяк.

Про це свідчать попередні дані паралельного підрахунку спостерігачів ОПОРИ.

Марусяк отримав 2 871 голосів виборців на дев’яти дільницях.

За даними паралельного підрахунку ОПОРИ, перемогу на округах від сіл здобули такі кандидати в депутати:

с. Баранинці – Василь Джуган, Євгеній Пожо, Світлана Хома, Валерій Шалаха, Мирослав Лукач, Микола Славич;

с. Холмець – Олег Голуб, Арсен-Давід Курта, Федір Ібрехсі;

с. Стрипа – Владислав Дранчак;

с. Барвінок – Сергій Гарновді, Дмитро Юрочко;

с. Підгорб – Анатолій Голош, Петро Ткачук;

с. Довге Поле – Віктор Керечін, Сергій Товт;

с. Циганівці – Василь Комар;

с. Ярок – М.Гринчук, В.Гливка

Інформацію про переможців у селі Великі Лази станом на 02:00 понеділка уточнювали.

Перші результати голосування із дільниць почали надходити після 22.00.

Теми: вибори
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