Выборы: ОПОРА заметила нарушения в Ровенской и Полтавской областях

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Понедельник, 30 октября 2017, 09:14

На Полтавщине протоколы заполняли карандашом, а в Ровенской области не учтут более сотни протоколов из-за нарушения процедуры.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Отмечается, что протоколы заполняли карандашами на УИК №530605, на улице Победы, 2/2 в поселке Новые Санжары.

На замечание наблюдателя ОПОРЫ члены комиссии не отреагировали и продолжили заполнение протоколов.

 
Протоколы заполняли карандашами 
Фото опоры

"Заполнение протоколов карандашом может привести к фальсификации избирательной документации", - напомнили в ОПОРЕ.

Также сообщается, что на избирательном участке №560641, в с. Пляшева Радивиловского района Ровенской области 104 избирательных бюллетеня по выборам в Демидовскую поселковую объединенную территориальную общину не подлежат учету, что составляет 15% всех голосов.

"После открытия переносных избирательных ящиков №1 и №2 не было обнаружено контрольного листа, в котором указывается номер избирательного ящика, время выхода членов избирательной комиссии для проведения голосования избирателей по месту пребывания, количество полученных бюллетеней отдельно по каждому виду выборов, фамилия членов УИК, которым предоставлены избирательные бюллетени", - пояснили в ОПОРЕ.

Наблюдатели напомнили, что признание даже большого количества бюллетеней не подлежащими учету, не влечет за собой признание выборов на избирательном участке недействительными.

Темы: виборы
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